Novembrist hakkab Tallinnas sõitma trammiliin nr 5. Ajutine trammiliin nr 6 lõpetab töö

Sellega seoses sünkroniseeritakse kõikide trammiliinide sõiduplaane. Samuti korrigeeritakse trolliliinide graafikuid, et tagada nende parem töö.

Trammiliini nr 5 käivitamisega sünkroniseeritakse trammide nr 1, 2, 3 ja 4 sõiduplaanid, et tagada kõigi trammiliinide sujuv liikumine. Liini lõpp-peatus hakkab olema Vana-Lõuna tänaval kunstnik Kaarel Kurismaa loodud trammiskulptuuri juures. Tramm nr 5 sõitis marsruudil Kopli–Vana-Lõuna viimati 2004. aastal.

Lisaks sellele korrigeeritakse 1. novembrist trollide nr 1, 3, 4 ja 5 väljumisaegu, et parandada nende sõidugraafikus püsimist. Muutub ka bussi nr 72 nädalavahetuste sõidugraafik, et see sobiks paremini kokku trolliliini nr 4 graafikuga.