OTSEBLOGI | Iisrael ründas sihtmärke Liibanonis ja Süürias, Gazasse sisenes 33 abiveokit

Iisraeli kaitsevägi teatas, et lennukid ründasid Hizbollah’ sihtmärke Liibanonis, sealhulgas terrorismi juhtimise ja sõjalisi infrastruktuure. Samuti ründas Iisraeli lennuk rakettide stariseadeldisi Süürias.

Egiptusest lasti Gazasse 33 abiveokit, teatas Rafah’ piiripunkti kõneisik. Tegemist on suurima abiveokite arvuga, mis on päeva jooksul Gazasse sisenenud, aga abitöötajate sõnul on seda ikkagi väga vähe võrreldes sellega, mida oleks vaja.