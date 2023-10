VIDEOD | Vihane rahvajõuk tungis Venemaal Dagestani lennujaama juute otsima, 20 inimest sai viga

Iisrael on kutsunud Venemaad üles kaitsma „kõiki oma kodanikke ja kõiki juute“ pärast seda, kui mitusada inimest, kellest mõned karjusid juudivaenulikke loosungeid ja lehvitasid Palestiina lippe, tungis pühapäeva õhtul jõuga Mahhatškala lennuterminali.

Videokaadritel on näha, kuidas Iisraelist saabuvast lennust kuulnud rahvajõuk tungib läbi turvaväravate terminali ja jõuab välja isegi lennurajale. Nad tormavad mööda lennujaama ringi ning otsivad juute ja Iisraeli kodanikke, hüüdes „Allahu Akbar“. Iisraeli telekanal Channel 12 märgib, et rahvahulk koosnes ilmselt suures osas palestiinlastest emigrantidest. Vigastada sai 20 inimest, sealhulgas mitu politseinikku, teatas Dagestani tervishoiuministeerium. Vähemalt kahe inimese seisund on kriitiline.