OTSEBLOGI ja VIDEOD | Vihane rahvajõuk tungis Venemaal Dagestani lennujaama juute otsima. Lend suunati tulutult ümber

Valitsusjuht rääkis, et Iisrael ei loobu mingil juhul oma eesmärgist Hamas hävitada. „Meil on kaks eesmärki: kõige olulisem on Hamasi operatiiv- ja juhtimisvõime täielik likvideerimine ja teine on ​​pantvangide vabastamine,“ sõnas Netanyahu.