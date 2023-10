OTSEBLOGI ja VIDEO | Sissetung Gazasse. Iraan ähvardab sõja laienemisega: punased jooned on ületatud

Oma pöördumises rahva poole ütles Netanyahu, et „sõja teine ​​faas“ Gazat valitseva Hamasi vastu algas reede õhtul maavägede sisenemisega väikesse Palestiina enklaavi. Tema sõnul tegid maapealse invasiooni alustamise otsuse sõjaväe- ja julgeolekuametnikud üksmeelselt.

Netanyahu tõdes, et konflikt saab olema pikk ja raske.

Valitsusjuht rääkis, et Iisrael ei loobu mingil juhul oma eesmärgist Hamas hävitada. „Meil on kaks eesmärki: kõige olulisem on Hamasi operatiiv- ja juhtimisvõime täielik likvideerimine ja teine on ​​pantvangide vabastamine,“ sõnas Netanyahu.

Ta rõhutas veel, et Iisrael teeb kõik, mis võimalik, vältimaks tsiviilohvreid, ning tänas USA ja teiste lääneriikide juhte juudiriigi toetamise eest. „Me võitleme ja võidame. See on meie elu missioon,“ märkis Netanyahu.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant sõnas, et „viimase 24 tunni jooksul oleme liikunud [sõja] järgmisse faasi“. „Täna manööverdavad IDF-i väed ette nähtud kohtades ja annavad tugeva löögi Hamasi süsteemidele,“ lubas ta.

Kaitseministri sõnul rünnatakse Hamasi nii maalt, merelt kui õhust.

Iisraeli opositsioonijuht ja vastne sõjakabineti minister Benny Gantz märkis, et invasioon võib viia ka pantvangide vabastamiseni. „Me kõik mõistame suurt tähtsust ja vastutust ning kõike, mis meie õlul lasub,“ tunnistas Gantz.

Ta lisas, et Iisrael kavatseb oma julgeoleku eest seista nii, nagu õigeks peab. „Selles sõjas pole meil diplomaatilist stopperit, vaid pigem sõjaväekell,“ ütles Gantz. „Me kuulame oma sõpru, ent teeme seda, mis on meile õige. /../ Me ei anna kunagi alla.“

Terrorirühmitus Hamas teatas eile vastuseks teadetele Iisraeli operatsioonide laienemisest, et nende võitlejad on valmis astuma vastu Iisraeli rünnakutele Gazas. Vastus antakse „täie jõuga“, lubas Hamas.