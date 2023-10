Mike Pence loobus USA presidendiks pürgimast

„Tegin pärast pikka palvetamist ja kaalumist otsuse peatada oma presidendikampaania,“ teatas ta täna Las Vegases vabariikliku juudi koalitsiooni kogunemisel. „Me teadsime alati, et see saab olema nagu vastu tuult rühkimine, kuid ma ei kahetse midagi.“

Tõenäoliselt saab vabariiklaste presidendikandidaadiks endine president Donald Trump, kelle edu konkurentide ees on arvamusküsitluste kohaselt mäekõrgune. Trumpi peamine rivaal on Florida kuberner Ron de Santis.