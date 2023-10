Viljandimaal hukkus elumaja tulekahjus inimene

Päästetööde juhi sõnul olid majas korralikud küttekolded ja kaasaegne elektrisüsteem, kuid päästjad ei leidnud majast ühtegi suitsuandurit. Tubade lagedes olid andurite tühjad kinnituspõhjad. Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Suitsu ja vingugaasi tõttu võib eluohtlik olla ka küllaltki väike tulekahju. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.