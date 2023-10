Palestiina avaldas Gazas hukkunute nimed, vastuseks Bideni kahtlusele hukkunute arvu suhtes

Biden ütles kolmapäeval, et ta ei usalda Palestiina ministeeriumi hukkunute arvu. Neljapäeval nimetas Valge Maja pressiesindaja John Kirby ministeeriumi „Hamasi rindeks“. Ta ei vaidlustanud, et tuhanded süütud tsiviilisikud on konflikti käigus hukkunud.

Gaza ministeeriumi aruandes märgiti, et ajavahemikus 7.–26. oktoober on tapetud 7028 palestiinlast, sealhulgas 2913 last. Nende andmetel pole 281 surnukeha veel tuvastatud.

Ministeeriumi sõnul on tegelike hukkunute arv on tõenäoliselt suurem, kui aruandes väidetud. Neljapäevases Gaza aruandes öeldakse, et see ei hõlma neid, kes maeti ilma haiglasse toomata, ja neid, kelle puhul haiglad ei suutnud registreerimisprotseduure lõpule viia. Lisaks puuduvad aruandest umbes 1600 rusude alla kaduma läinud inimest, kellest paljud arvatakse olevat surnud.

6747 nimest koosnevas nimekirjas on iga ohvri sugu, vanus ja isikutunnistuse number. Nimekirjaga püüavad nad tugevdada oma andmete usaldusväärsust USA ja Iisraeli ees.

Iisraeli sõjavägi on samuti väljendanud kahtlust teatatud hukkunute arvu suhtes, kuid pole esitanud tõendeid arvude liialdamise kohta. „Ma ei tea Gaza sektoris hukkunute arvu,“ ütles Iisraeli sõjaväe kolonelleitnant Richard Hecht CNN-ile. „Kui Hamasi agentuur numbritega välja tuleb, võtke need näpuotsatäie soolaga,“ lisas ta.

Palestiina omavalitsuse peaminister Mohammad Shtayyeh kritiseeris Bideni väljaütlemisi, öeldes, et Jordani Läänekalda tervishoiuamet usub, et Gaza numbrid on täpsed.

„On teatud juhte, kes ei taha tegelikkust näha. Nad tahavad ainult näha, mis toimub Iisraeli poolel. Nad ei taha näha, mis Palestiina poolel toimub,“ ütles ta neljapäeval Al Jazeerale antud intervjuus.

Tema sõnul on numbrid õiged, sest Gaza haiglad edastavad tervishoiuametile neid numbreid igapäevaselt.