Tallinna sotsiaaldemokraadid on kindlad praeguse koalitsiooni jätkamises. Kaljulaid: kuulujuttudel võimuvahetuse kohta pole alust

„Kuulujutud on üks asi, kuid Tallinna linnavolikogus peab siiski silmas pidama matemaatikat 79 koha piires. Hetkel on Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide võimuliidul 44-kohaline enamus. Võrreldes 2021. aasta sügisega, millal koalitsioon moodustati, ei ole see vähenenud,“ ütles SDE Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid .

Tema sõnul tuleb Keskerakonnast tõenäoliselt lahkujaid veelgi, kuid Keskerakonna opositsiooni jätmiseks peab ametisoleva linnapea umbusaldamise poolt hääletama 4-5 tänast Keskerakonna fraktsiooni liiget. „See on teoreetiliselt muidugi võimalik, aga praktikas on seda väga keeruline ette kujutada,“ mainis Kaljulaid.

Tema sõnul ajendas teda liitumiseks poliitiline olukord. „Liitun Isamaaga, et seista ühiselt konservatiivsete väärtuste eest. Eesti rahva, keele ja riigi püsimine on üliolulised ning Isamaas on võimalik saavutada selles osas ka konkreetseid tulemusi. Lisaks on ülioluline seista Eesti majanduse ja ettevõtluse konkurentsivõime eest, mida ähvardab valitsuse maksupoliitika,“ rääkis Luude.