VIDEO ja FOTOD | Viljandi kortermajas puhkes ulatuslik põleng gaasigrilli plahvatusest

Sündmusega seoses abi vajavatel inimestel on jätkuvalt võimalik helistada Viljandi linna kriisitelefonil 435 4724. Liin on avatud ööpäevaringselt. Praeguse info järgi on tule-, suitsu- ja veekahjustuste tõttu ajutiselt elamiskõlbmatu kogu kortermaja.