Katar mõistis surma 8 indialast, keda süüdistatakse Iisraeli kasuks spioneerimises

India valitsus „väljendas otsusest sügavat šokki“ ja lisasid, et „uurimisel on kõik õiguslikud võimalused“. India valitsuse avalduses öeldakse, et süüdistatavad peeti Kataris kinni eelmise aasta augustis.

India välisministeerium teatas, et pöörab juhtumile suurt tähelepanu ja on seda pingsalt jälginud. „Ministeerium jätkab kogu konsulaar- ja õigusabi laiendamist ning võtab ka Katari võimudega kohtuotsuse,“ kirjutati avalduses.

Katar pole süüdimõistvate kohtuotsuste kohta avalikke avaldusi teinud ning neil pole ametlikke suhteid Iisraeliga, kuid Katari valitsus on hõlbustanud läbirääkimisi Iisraeli ja Hamasi vahel, et vabastada enam kui 200 tsiviilisikut, kes sattusid Hamasi pantvangi 7. oktoobri rünnaku käigus.

Hamasi poliitiline büroo asub Katari pealinnas Dohas, kus ametnikud töötavad pantvangide vabastamise kokkuleppe saavutamise nimel. Läbirääkimistest teadlik isik on öelnud, et Hamas soovib, et Iisrael lepiks kokku Gaza pommitamise peatamises, et humanitaarabi ja kütus jõuaks abivajajateni. Hetkel on vabastatud neli pantvangi.

Allikas kinnitas Financial Timesile, et kaheksale India kodanikule esitati süüdistus Iisraeli kasuks spioneerimises. Neil on võimalik oma karistused edasi kaevata.

Katar rakendab surmanuhtlust harva - viimane hukkamine riigis toimus 2020. aastal ja enne seda 2003. aastal, ütles juhtumiga tutvunud isik.

Süüdimõistvad kohtuotsused võivad vallandada diplomaatilise vaidluse New Delhi ja Doha vahel, kellel on tugev kaubandussuhe. Katar on üks maailma suurimaid veeldatud maagaasi eksportijaid ja India on pidanud nendega läbirääkimisi uue pikaajalise lepingu sõlmimiseks. Väidetavalt on India suuruselt teine kaubanduspartner Katarile - kahe riigi vaheline kaubavahetus on paari viimase aasta jooksul kasvanud kolmandiku võrra, ulatudes üle 17 miljardi dollarini.

Katar on koduks sadadele tuhandetele India töötajatele, kes moodustavad suure osa võõrtööjõust. Doha on samuti soovinud edendada turismi Indiaga, sealhulgas India pulmade võõrustajana.