Mürsud tabasid kaht Punase mere äärset Egiptuse linna, Iisrael viitas „õhuohule“

Egiptuse armee pressiesindaja Gharib Abdel-Hafez ütles, et „tundmatu droon“ kukkus varajastel hommikutundidel Iisraeli piiril Tabas haiglaga külgnevasse hoonesse, vigastades kuut inimest.

Kaks Egiptuse julgeolekuallikat teatasid hiljem, et teine ​​mürsk kukkus elektrijaama lähedale Nuweiba linna, mis on kõrbealal piirist 70 km kaugusel. Nad lisasid, et koguvad rohkem teavet juhtunu kohta.