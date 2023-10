Kui suured on Venemaa kaotused? Ja kui palju neil sõdureid Ukrainas on?

Ukrainas viibivate Vene okupatsioonivägede kohta on hiljuti avaldatud eri statistikat, mida sõja mastaabi tõttu tuleb ilmselt pidada umbkaudseteks oletusteks. Ettevaatlikult suhtutakse ka Ukraina kindralstaabi avaldatud Vena kaotuste koguarvu, mis reedese seisuga oli jõudnud 297 680 juurde, mis on ilmselt kõige ülemine veapiir ja sisaldab lisaks hukkunutele ka muid kaotusi.

Oktoobris ilmunud Briti kaitseministeeriumi ülevaates leitakse, et seni on Venemaa alates täiemõõdulise invasiooni algusest aotanud raskelt haavatute ja surnutena 150 000 kuni 190 000 võitlejat ning koos kergemalt haavatutega on kaotused tõepoolest Ukraina kindralstaabi arvudele lähedased 240 000 kuni 290 000 võitlejat. Tõsi küll, britid toonitavad, et ei arvesta siin Wagneri palgasõdurite ja neile alluvatest vangidest trahvipataljonidega, mis võitlesid Bahmuti vallutamisel.