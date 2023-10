USA esindajatekoja spiiker: Ukraina ja Iisraeli rahastamistaotlus tuleks kaheks jagada

Fox Newsile antud intervjuus rääkis Johnson, et tunneb muret Ukraina rahastamise pärast ja usub, et Iisraelile mõeldud raha peaks tulema mujalt tehtud kärbete kaudu.

Johnson kohtus USA president Joe Bideniga neljapäeval ja ütles Valge Maja töötajatele, et „meie esindajatekoja vabariiklaste üksmeel on see, et peame need küsimused kaheks jagama“.