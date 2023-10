Briti parlamendisaadik vahistati kahtlustatuna vägistamises ja narkootikumide omamises

Blunt tegi avalduse pärast seda, kui politsei teatas 60ndates eluaastates mehe vahistamisest kolmapäeval. Hiljem vabastati ta kautsjoni vastu. Partei tegevustest on mees hetkel kõrvaldatud ning parlamendist on tal palutud eemale hoida.

Reigate’i parlamendiliige ja endine justiitsminister ütles, et on kindel, et uurimise lõpuks jääb süüdistus esitamata. Ta ütles, et oli varem teatanud politseile väljapressimisest sama juhtumiga seoses ja rääkinud ametnikega mitu nädalat tagasi.

Blunt ütles avalduses: „On teatatud, et parlamendisaadik vahistati eile seoses vägistamissüüdistusega. Kinnitan, et parlamendisaadik olin mina.“ Ta lisas: „Mind on selle juhtumiga seoses nüüd kaks korda intervjueeritud, esimest korda kolm nädalat tagasi, kui andsin esialgu teada oma murest väljapressimise pärast.“

Tema sõnul toimus teine intervjuu peale vahistamist. Avalduses lisas Blunt, et arreteerimine oli tarbetu ning ta on jätkuvalt valmis tegema täielikku koostööd politseiga. Uurimine lõppeb ka tema arvates ilma süüdistust esitamata.

Surrey politsei pressiesindaja kinnitas, et Blunt vabastati tingimisi kautsjoni vastu kuni edasiste juurdlusteni. Arvatakse, et ainete testimise tulemused on hetkel ootel.

Blunt pole ainus parlamendiliige, keda on vahistatud kahtlustatuna seksuaalkuridegude toimepanemises. 2022. aasta mais vahistati teine konservatiivist parlamendisaadik, kelle nime pole juriidilistel põhjustel avaldatud. Teda kahtlustati sündsusetus kallaletungis, seksuaalses kallaletungis ja vägistamises. Süüdistust pole talle esitatud.