Kaitseministeerium maksis välja 10 miljonit toetust Nursipaluga seotud kohalikele omavalitsustele

„Lubasime lisatoetust Nursipalu harjutusväljaga otseselt seotud omavalitsustele ja selle lubaduse oleme ka täitnud,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur, kelle sõnul on ühekordse toetuse mõte eelkõige see, et piirkonnad saaksid investeerida elukvaliteeti, mis kompenseeriks harjutusvälja mõju.