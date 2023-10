Järjekordne endine keskerakondlane liitus Isamaaga

Septembris Keskerakonnast välja astunud Võrno esitas avalduse Vinni vallavanema kohalt lahkumiseks, ennetades sellega võimalikku volikogu poolset umbusaldusavaldust. Ta nendib, et tema valik võib näida intrigeeriv, sest umbusaldajate seas oleks olnud ka isamaalastest volikogu liikmed.

„Vahel tuleb edasiliikumiseks samm tagasi või kõrvale teha. Juba enne umbusaldusavaldust tegin otsuse liituda Isamaaga. Põhjuseks oli arusaam, et Isamaas on tegutsemisruumi ja organisatsioon paistab nii maakonna tasemel kui ka üleriigiliselt hästi toimivat,“ selgitas Võrno oma otsuse tagamaid.

„Olen aktiivne inimene ja poliitikas kaasalöömine käib selle juurde. Inimesel peab lisaks hetkemuredele olema ka pikem visioon. Isamaal on see visioon paigas. Mine tea, viimati olen ühel hetkel ka siin vallavanema kandidaat, aga ajast ei maksa ette rutata,“ lisas Võrno.

Isamaa Lääne-Virumaa piirkonna esimees Marko Pomerants sõnas, et Rauno Võrno on end tõestanud tegusa inimesena, kellele läheb Vinni valla ja laiemalt kogu Eesti käekäik väga korda. „Poliitika juurde käib vahel ka „ettevõtte“ vahetus nagu tavalises tööeluski. Eesti asja tuleb ajada ikka nendega, kes seda teha tahavad ja mul on hea meel, et Rauno soovib oma aktiivsust rakendada Isamaas,“ ütles Pomerants.

Isamaa kogub uusi liikmeid

Pärast Mihhail Kõlvarti saamist Keskerakonna juhiks on paljud liikmed teatanud, et lahkuvad erakonnast. Mõned nendest on otsustanud liituda Isamaaga. Seda tegid näiteks Tõnis Mölder, Triin Varek ja Jaanus Karilaid.

Mais teatas ettevõtja ja Tallinna linnavolikogu liige Argo Luude, et on otsustanud erakonna EKRE ridadest lahkuda ning toona polnud tal ka plaani mõne teise erakonnaga liituda. Sellel nädalal teatas ta aga, et liitus erakonnaga Isamaa ning teda ajendas seda tegema praegune poliitiline olukord.

Nädala alguses teatas pikaaegne Keskerakonna liige Taavi Aas, et lahkub erakonnast. Tema sõnul pole uus esimees Mihhail Kõlvart suutnud erakonnas muudatusi teha ja see peegeldub ka erakonna reitingutes. Praeguse seisuga ei kavatse ta ühegi teise erakonnaga liituda. „Jätkan tööd Jõgeva vallavanemana ja olen sellega rahul,“ ütles ta.