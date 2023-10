Teadur Kannik rääkis, et EL-i võimalused Orbánit taltsutada on ennekõike seotud rahaliste väljamaksetega. Euroopa Liit on seda ka varem pidurdanud Ungarile teatud abirahade väljamakseid seoses demokraatlike reeglite rikkumisega. Ungari on Kanniku sõnul mitmeid EL-i siseseid reegleid rikkunud, näiteks õigussüsteemi sõltumatust või ajakirjandusvabadust, ja selle eest on teatud summasid ka mitte välja makstud. „Seda on omakorda Ungari kasutanud selleks, et blokeerida teatud EL-i toetuste maksmist Ukrainale,“ rääkis Kannik.