Orbán: Euroopa Liidu Ukraina-strateegia on läbi kukkunud

Brüsselist intervjuu andnud Orbán ütles, et toimub suur võitlus eriti Ukraina toetamise üle. Orbán teatas, et ei näe mingit põhjust, miks Ungari peaks saatma oma maksumaksjate raha Ukraina toetamiseks, vahendab Reuters.

Euroopa Liit peaks detsembris otsustama 2021.-2027. aasta 1,1 triljoni euro suuruse eelarve revideerimise üle.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, et liikmesriigid panustavad rohkem raha ühiskassasse, et anda Ukrainale 50 miljardit eurot ja kulutada veel 15 miljardit migratsiooniprobleemide lahendamisele. Teise ettepaneku järgi eraldatakse Ukrainale 20 miljardi euro eest sõjalist abi.

„Me leidsime, et see ettepanek ei olnud korralikult läbi töötatud ega olnud sobiv tõsiste läbirääkimiste aluseks, nii et me lükkasime selle tagasi,“ ütles Orbán. „See oli suur võitlus, eriti Ukraina küsimuse üle.“

Orbán ütles, et suurim probleem oli see, et Brüsseli strateegia saata Ukrainale raha ja sõjalist abi võitluseks Venemaa vastu on läbi kukkunud.

„Täna teavad kõik, aga ei julge seda valjusti välja öelda, et see strateegia on läbi kukkunud. On ilmselge, et see ei tööta... Ukrainlased ei võida rindel,“ lausus Orbán, lisades, et vaja on plaani B ja sellele kuluhinnangut.

„Kui me teame, kui palju see maksma läheb, saame me seda koormat omavahel jagada,“ ütles Orbán, kelle sõnul on Brüsselis vaja juhtkonnavahetust.