FOTOD | Prokuratuur ja kapo kinnitavad, et Eesti-Soome vaheline sidekaabel oli puruks

Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul tuvastas Eesti-Rootsi sidekaabli omanik häire kaabli töös samas ajaaknas ja samast asukohast, kust laias laastus samal ajal sõitsid üle Hiinale kuuluv New New Polar Bear ja venelaste Sevmorput. Prokurör Triinu Olevi sõnul keskendutakse kahele alusele, aga uurimisversioone on veel – neid veel ei avaldatud. Lisaks paistab uurijatele silma, et kaks laeva liikusid koos.