Ohtlikud mustrid

Praeguse põlvkonna aktsiainvestorid on vaieldamatult väga optimistlik seltskond, kes näeb maksimaalse riski võtmises ainult võimalust rohkem teenida. Kui majanduskeskkond on keeruline ja keskpangad alandavad intressimäära, siis peavad nad seda kasulikuks, kuna madalad intressimäärad tõstavad varade hinda sellest hoolimata, mis seisus on majanduskeskkond. Kui majanduskeskkond on kuum ja inflatsioon vohab ning keskpangad tõstavad intressimäärasid, siis tõusevad aktsiaturud samuti. Põhjus on selles, et loodetakse, et lõputult ei saa intressimäärad ju tõusta ja varsti on need taas langustrendis.