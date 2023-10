Kus peituvad investori parimad võimalused?

Levinud on arusaam, et just avalikult kaubeldavad ettevõtted on elujõulised ja kasumlikud. Avalikud turud on aastakümneid tõepoolest olnud kapitalismi südameks, kust on välja kasvanud suured nimed, näiteks Ford, Microsoft ja Amazon. Need ettevõtted olid moodsa majanduse alustalad, pakkudes mitmesuguseid tooteid ja teenuseid, mis võimaldasid inimestele head kvaliteeti ning vedasid maailmamajandust edasi.