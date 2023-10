Hamasi esindaja Moskvas: pantvange ei vabastata ilma relvarahuta

Abu Hamidi sõnul teatas Hamas kavatsusest vabastada „tsiviilpantavangid“ juba sõja esimestel päevadel, aga on vaja aega, et kõik 7. oktoobril Gaza sektorisse sattunud üles leida.

„1948. aastal okupeeritud territooriumidele läksid sajad kodanikud ja kümned erinevate palestiina grupeeringute võitlejad ning pärast Iisraeli Gaza diviisi langemist röövisid nad kümneid inimesi, kellest enamik on tsiviilisikud, ja meil on vaja aega, et nad Gaza sektoris leida ja seejärel vabastada,“ ütles Abu Hamid.