Valge Maja teatel hukkab Venemaa käsu täitmata jätmise eest oma sõdureid

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby sõnul peegeldab see USA julgeolekuametnike sõnul Vene moraaliprobleeme, vahendab Associated Press.

„On eemaletõukav mõelda, et hukatakse oma sõdureid, sest nad ei tahtnud käske täita, ja nüüd ähvardatakse hukata terveid üksusi, see on barbaarne,“ ütles Kirby ajakirjanikele. „Aga ma arvan, et see on sümptom selle kohta, kui kehvasti Venemaa sõjalised juhid teavad, mida nad teevad, ja kui halvasti on nad seda sõjalisest vaatepunktist läbi viinud.“

Kirby viitas sellele informatsioonile, kui kordas üleskutset kongressile kiita heaks ligi 106 miljardi dollari suurune rahaeralduse taotlus, mille president Joe Biden eelmisel nädalal teatavaks tegi. See sisaldab 61 miljardit dollarit Ukrainale.

„President Putin ei loobu oma püüdlustest võtta ära kogu Ukraina ja nii kaua, kuni Venemaa jätkab oma jõhkrat rünnakut, peame me jätkama Ukraina rahva ja tema enesekaitse toetamist, sest tema kavatsused on selged,“ ütles Kirby. „Putin põhimõtteliselt ütles, et kui lääne relvade saatmine Ukrainasse lõpeb, on Ukrainal nädal elada. Niisiis, et tagada, et me saame selle tegemist jätkata, on kriitiline, et kongress paneks hoogu juurde ja kiidaks heaks täiendavad taotlused, mille president eelmisel nädalal esitas.“

Kirby ei avaldanud detaile selle kohta, kui palju Vene sõdureid on käskude täitmata jätmise eest hukatud ega toonud näiteid üksuste kohta, mida on hukkamisega ähvardatud.

„Neil on selline meeleheitlik vajadus mingit edu saavutada, eriti Donbassis, Donetski piirkonnas, et nad lihtsalt heidavad lahingusse noori mehi, keda ei ole korralikult välja õpetatud, pole korralikult varustatud ja keda kindlasti ei juhita korralikult,“ ütles Kirby.