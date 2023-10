OTSEBLOGI | Gaza kirde- ja keskosas algas tulevahetus Iisraeli maaväe ja Hamasi vahel

Nii teatavad teiste seas Times of Israel ja Haaretz. Teateid kinnitas Hamas, kelle sõnul käivad lahingud Gaza kirdepiiril Beit Hanounis ja Gaza keskosas Bureij juures.

Iisraeli kaitsejõudude teatel laiendavad maaväed täna õhtul operatsioone. Gaza linna elanikel kästakse lõuna poole liikuda. Kohalike teatrel pommitati Gazat reedel tugevamani kui eelmistel õhtutel, samal ajal kui kogu interneti- ja telefoniside on välja lülitatud. USA meedia vahendab Iisraeli armee kinnitust, et tegu on ettevalmistava tegevuse, mitte veel täiemõõdulise invasiooniga Gazas.

ÜRO Palestiina põgenike agentuuri UNRWA juht Philippe Lazzarini rääkis reedel pressikonverentsil olukorrast Gazas ja humanitaarabi vajadusest. „Samal ajal kui me praegu räägime, surevad Gazas inimesed, põhiteenused varisevad kokku,“ ütles Lazzarini. Tema sõnul hakkavad toit ja vesi lõppema ning kanalisatsioon on hakanud tänavaid üle ujutama. „Gaza on tohutu terviseohu äärel ja ähvardab haiguste oht,“ ütles Lazzarini. „Mõned päevad tagasi hoiatasin ma, et me ei suuda oma humanitaaroperatsiooni jätkata, kui me ei saa kütust. Minu hoiatus kehtib endiselt.“

Lazzarini ütles, et kuigi toimunud on pingelised läbirääkimised uute humanitaarkoridoride avamiseks, on lubatud sisse vaid käputäis autokolonne. „See oli tähelepanu kõrvalejuhtimine, ei rohkemat kui raasukesed,“ ütles Lazzarini.