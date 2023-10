„PÄEVAKORD“ | Automaksu kruvitakse veelgi kangemaks? Riikoja: mul tõusid juuksed ärritusest turri

Praeguse automaksu plaani järgi tekib probleem näiteks sportautodega, mis on enam kui 20 aastat vanad, endiselt elujõulised ja keskkonnanäitajate poolest saastavad. Ometi oleks nende ülevalpidamine uute ja vähemvõimsate autodega võrreldes odavam.

Seetõttu näeb rahandusministeerium riski, et senine maksukava nügib autoostjaid valima vanu, välismaalt toodud autosid. See omakorda ei lahenda muret uuendada ja kaasajastada (ehk muuta keskkonnasõbralikumaks) Eesti autoparki.

„See kõik läheb lõpuks nii keeruliseks,“ tõdeb Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. „Kõik need väiksed eesmärgid ei mahu kuidagi selle maksu põhilise eesmärgi sisse, mis on maksu kogumine.“

„Kuidas ei mahu?! See annaks just potentsiaalselt raha rohkem teenida,“ torkab vahele Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

„Jah, aga sel juhul jäävad täitmata keskkonna eesmärgid,“ pareerib Jaagant. Ta lisab, et kiiduväärt on maksukava järk-järguline parandamine ja täiendamine vastavalt ühiskonnas tekkinud arutelule.

Ta jätkab: „Nii valusalt on tajuda, et kellelgi on eesmärk kliimat päästa, kellelgi teisel riigile raha teenida, aga mitte kellelgi pole mõistmist sellest, kuidas Eestis elatakse ja miks autosid omatakse.“