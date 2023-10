GRAAFIK | Pea seitse miljonit eurot! Riigikogulaste kuluhüvitiste arve maksumaksjatele

Kuluhüvitised on kui katuserahad, mille puhul küsimusi rohkem kui vastuseid. Kõik käib JOKK-piirimail. Kui katuserahad on nüüdseks möödanik, siis kuluhüvitised igati aktuaalsed.

Viimati sai palju kõneainet Kalle Grünthali käitumismuster. Meedia on kajastanud, kuidas Grünthal ostis maksumaksjate raha eest läbisegi bensiini ja diislikütust. Peale selle on selgunud, et tema kütusekaarti on kasutatud ajal, mil ta ise osales riigikogu istungil.