Hizbollah’-Iisraeli sõda oleks Liibanonile laastav: „Me seisaksime silmitsi terrori stsenaariumiga“

Hisbollah’ rühmitus, keda toetab Iraan, teab, et ei saa endale lubada uut sõda. Nad peavad meeles Liibanoni kriise, kui kavandavad järgmisi samme konfliktis Iisraeliga, väidavad allikad.

Iisraeli ja Hisbollah’ vahelise sõja oht on suurem kui kunagi varem peale nende viimast suuremat konflikti 2006. aastal, seoses valdavate pingetega Lähis-Idas. Lisaks on Hisbollah’ Hamasi liitlane.

Analüütikute sõnul võib Hamasi-Iisraeli konflikt eskaleeruda, sest Iisrael võib otsustada algatada suure konflikti Hisbollah’ga. Mistahes rünnak oleks Liibanonile laastav. Viimased aastad on olnud riigile keerulised - olukord on ebastabiilne ja peetud on mitu sõda, sealhulgas Iisraeli sissetungid aastatel 1978 ja 1982.

Aastakümneid kestnud korruptsioon ja valitsevate poliitikute halb juhtimine viis finantssüsteemi kokkuvarisemiseni 2019. aastal, mis hävitas riigi säästud, kukutas valuuta väärtust ja suurendas vaesust.

Ajalehe Annahar peatoimetaja asetäitja Nabil Boumonsef ütles, et iga sõda oleks palju hävitavam kui 2006. aastal, sest Liibanonil puudub valitsus, kes oleks suuteline tagajärgedega toime tulema. „Me seisaksime silmitsi tõelise terrori stsenaariumiga - Liibanoni infrastruktuuri hävimine ja igasuguste majanduse taastumise väljavaadete katkestamine,“ ütles ta.

„Hizbollah’ ei tunne sõja vastu huvi. Liibanonil pole huvi sõja vastu,“ ütles Hizbollah’ mõtteviisi tundev allikas. Ta lisas, et rühmitus ei taha näha riigi hävitamist liibanoni elanikke lõunast põgenemas, mida on juba tuhanded inimesed teinud.

Sama kinnitas ka üks Hizbollah’ lähemaid liitlasi, kristlik poliitik Suleiman Frangieh. Tema sõnul oleksid Hezbollah võitlejad 7. oktoobril Iisraeli tunginud nagu Hamas Gazast, juhul kui nad oleksid soovinud sõda.

Liibanoni kõrge ametnik ütles, et valitsused on Liibanoniga pingete leevendamiseks ühendust võtnud. „Me ütleme neile, et selle asemel, et käskida meil Hizbollah’d ohjeldada, peavad nad avaldama iisraellastele survet, et nad ei eskaleeruks,“ ütles ta.