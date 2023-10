Mehhikot tabanud orkaan Otis on nõudnud vähemalt 27 inimelu

Julgeolekuminister Rosa Icela Rodriguez lisas neljapäeva hommikul pressikonverentsil, et neli inimest on veel teadmata kadunud.

Ametnikud töötavad endiselt, et teha kindlaks Otise põhjustatud hävingu kogu ulatus, mis põhjustas elanike ja päästemeeskondade ulatuslikke sidekatkestusi. Katkestused on oluliselt piiranud ametiasutuste võimet uurida Otise mõju ulatust.

Mehhiko valitsusametnikud ei ole saanud kohapealsetelt meeskondadelt kahjuhinnangut, ametnikud on sunnitud ise kohapeale sõitma. „Me läheme sinna, sest meil puudub igasugune suhtlus oma kolleegidega, kes on juba nädal aega seal troopilise tormi ennetustööd teinud ja, mis muutus 12 tunniga orkaaniks,“ ütles kodanikukaitse riiklik koordinaator Laura Velázquez kohalikule uudistekanalile Milenio TV.

Orkaan nõrgenes oluliselt, kui see sisemaale liikus - kolmapäeva pärastlõunaks oli see Lõuna-Mehhiko mägede kohal hajunud. Prognoositakse, et tormi tugevad vihmasajud mõjutavad piirkonda kuni neljapäevani. Riiklik orkaaniteenistus hoiatas, et vihmasajud võivad vallandada võimalikud äkilised üleujutused ja mudalihked.