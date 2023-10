VIDEO | Toomas Kivimägi kuluhüvitiste arutamisest: olen tänases koosolekus pettunud

Kivimägi rääkis, et tema ootused olid täna kõrgemal, kuid riigikogu esimehe Lauri Hussari ettepanek oli alustada konsultatsioone fraktsioonide esimeestega ja kutsuda kokku vanematekogu. „Jõuda täna nagu otsuseni, et me teeme täna nüüd ettepaneku alustada konsultatsioone fraktsioonidega, kuu aega on see teema laual olnud, minu arust on see üsna hiljaks jäänud,“ sõnas ta.