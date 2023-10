Macron saadab Gazasse ühe tähtsaima Prantsuse mereväe laeva, et pakkuda kohalikele humanitaarabi

Laev, mis on kasutusel olnud 2007. aastast, lahkus oma kodusadamast Toulonist kolmapäeval. Tonnerre (eesti keeles Äike) peamine roll konfliktipiirkonnas on humanitaarabi, aidates pakkuda Gaza elanikele meditsiinilist abi. Mistral-klassi amfiibkopterikandja Tonnerre on üks tähtsamaid Prantsuse mereväe laevu.

Laev on 199 meetrit pikk, 32 meetrit lai ja selle kandevõime ulatiub 21 500 tonnini. NATO kõnepruugis maandumishelikopteridokiks nimetatud laev võib vedada helikoptereid, soomusmasinaid, tanke ja vägesid, kuigi see missioon on hoopis teistsugune.

Laeva on ka varem kasutatud abi pakkumiseks. Üks Tonnerre’i missioone oli Liibanonis pärast 2020. aasta plahvatusi, mis lõhkusid Beiruti sadama, kui Prantsusmaa pakkus toiduvarusid ja ehitusmaterjale.

Sõjalaev on isemajandav minilinn, kus on 69 voodikohaga haigla, mis sisaldab kahte kirurgiaosakonda, hambaarsti, spordisaale ja isegi pagariäri, kus valmistatakse iga päev sadu saiakesi.

Arvestades Gaza vajaduste ulatust on laeva mõju abivajajatele vaid sümboolne, kuid humanitaaržest on oluline President Macroni jaoks. Alates Iisraeli-Hamasi konflikti algusest on presidenti kritiseeritud poliitika liiga Iisraeli kasuks kallutamise pärast.

Laevatöötajad peavad ohverdama kontaktid lähedastega

Tonnerre võib ilma varude täiendamiseta vastu pidada kuni kolm nädalat, selgitas üks töötajatest Politicole. Sõjaväe kokad läbivad spetsiaalse väljaõppe, et õppida pakkuma sadadele meeskondadele tasakaalustatud toitumist. Sõjalaeva pardal on tüüpiliseks õhtusöögiks kana, riis ja spinat. „Sa ei saa igal õhtul süüa pastat ega friikartuleid,“ lisas ta.

Korraga nädalaid või kuid Tonnerre pardal viibimine tähendab piiratud kontakte sõprade ja perega. Mobiiltelefonid on lubatud – välja arvatud juhul, kui missioon eeldab elektrikatkestust. Sellest olenemata puudub sageli kõnevõrgu ühendus ja arvutitele on juurdepääs ainult kõrgetel töötajatel.