Ungari peaminister Orbán poseeris Trumpi kingitud nokamütsiga

Nokamütsile on käsitsi kirjutatud „Viktor, sa oled suurepärane“ ja juurde lisatud ka Trumpi allkiri. Mütsi küljel on numbrid 45 ja 47, tähistamaks Trumpi presidentuuri USA 45. presidendina ning lootust olla ka riigi 47. president.

Kingitus arvatakse olevat USA endise presidendi vabandus Orbáni ees, kuna selle nädala alguses ajas Trump segamini Ungari ja Türgi juhid. „Seal on mees, Viktor Orbán, kas keegi on temast kunagi kuulnud?“ ütles Trump New Hampshire’is toimunud meeleavaldusel. „Ta on ilmselt üks tugevamaid juhte maailmas. Ta on Türgi juht,“ ütles Trump. Türgi president on Recep Tayyip Erdoğan.