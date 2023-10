VIDEOD JA FOTOD | Tänane oli soojendus. Kui kompromissini ei jõuta, on oodata õpetajate massimiitinguid

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri sõnas intervjuus, et ilma haritud rahvata pole meie riigil ja majandusel tulevikku. Räägitud on ka õpetajate võimalikust suurest streigist. Palgaläbirääkimistega ollakse riikliku lepitaja tasandil. Otsitakse kompromissi. „Me praegu oleme lootmas, et me saame läbirääkimistega selle asja lahendatud. Kui mitte, siis oleme sunnitud streikima, siis tulevad kindlasti ka suured massimiitingud.“