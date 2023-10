Slovakkia peaminister Fico: null sõjalist abi Ukrainale. Konflikti põhjustasid Ukraina fašistide rünnakud vene tsiviilelanikkonna vastu

Fico ütles enne Euroopa Liidu tippkohtumisele suundumist, et Balti riigid taotlevad uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone, vahendab Slovakkia väljaanne Pravda.

„Kui sanktsioonid on sellised, et need kahjustavad meid, ei näe ma põhjust toetada isegi viidet neile,“ lausus Fico.

„Valitsuse esimehena toetan ma nulli sõjalist abi Ukrainale,“ teatas Fico. „Minu valitsuse seisukoht on, et sõjaliste operatsioonide viivitamatu lõpetamine on parim lahendus, mis meil Ukraina jaoks on. Euroopa Liit peaks muutuma relvade andjast rahuvalvajaks.“

Fico sõnul oleks Ukraina ja Venemaa jaoks parem järgmised kümme aastat läbirääkimisi pidada kui teineteist tappa. Ta kordas oma seisukohta, et praeguse konflikti Ukrainas põhjustasid „Ukraina fašistide rünnakud vene rahvusest tsiviilelanikkonna vastu“.

Fico nimetas võimalust, et Venemaa taandub annekteeritud Krimmi poolsaarelt või okupeeritud piirkondadest Ida-Ukrainas, ebarealistlikuks. Fico sõnul on mõte, et keegi suudaks Venemaa kui tuumajõu konventsionaalsete relvadega nurka ajada, naiivne.

Fico sõnul ei ole Ukraina valmis Euroopa Liiduga ühinema, aga Slovakkia ei kavatse ilmselt blokeerida läbirääkimiste alustamist selle üle. Fico kordas oma vastuseisu Ukraina NATO-ga ühinemisele.