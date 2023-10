Abistatud suitsiidi teenust pakkunud Paul Tammert sai prokuratuurilt süüdistuse

Tammertit süüdistatakse selles, et ta ehitas seadme, millega on inimesel võimalik endalt elu võtta. Süüdistuse kohaselt rentis ta seadet enda äranägemise järgi vähemalt kolmel korral inimestele, kellest kaks seadme kasutamise tagajärjel surid, kuid kolmanda puhul jäi protsess pooleli, kuna seadmes sai gaas otsa.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul pakkus Tammert süüdistuse kohaselt inimestele terviseseisundi hindamist ja võimaldas neil seejärel tarvitada surma põhjustavat gaasi ehk osutas tervishoiuteenust, milleks tal ei olnud süüdistuse järgi tegevusluba. „Paul Tammert hindas esmalt, kas inimese vaimne tervis on piisavalt adekvaatne, et ta oleks võimeline ise otsustama, kuid samal ajal füüsiline tervis piisavalt parandamatu, et enda elu lõpetada,“ ütles ta.