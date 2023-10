VIDEO ja BLOGI | Tsahkna: kõige tähtsam on välja selgitada, kas sidekaabel kahjustati kogemata või tahtlikult

Tsahkna rääkis, et mis puudutab gaasitoru ja sidekaabli kahjustusi, siis Eesti ja Soome on selles osas avalikkust ühiselt teavitanud. „Jätkuvad uurimised ankru osas ja kui palju see on seotud gaasitoru ning sidekaabli kahjustustega,“ ütles ta.

Ta lisas, et suhtlus jätkub ka Hiinaga, sest uuritakse, kas laev NewNew Polar Bear on kahjustustega seotud.

„Tähtis on välja selgitada, mis tegelikult juhtus ja miks see juhtus – kas tegu oli õnnetusega või tahtliku kahjustusega,“ märkis Tsahkna ja lisas, et julgeoleku olukord on endiselt sama ning ohutase pole kuidagi tõusnud. Tema sõnul on tahtlus on väga tähtis, sest kui kahjustamine juhtus kogemata, siis tuleb arutada edasi, kas ja kuidas kahju hüvitatakse.

Ministrid rääkisid pressikonverentsil ka õpetajate palgatõusust. Tsahkna rääkis, kuidas haridusminister Kristina Kallas saatis paar päeva tagasi KOV-idele kirja, sest nemad on need, kes haldavad koole ja maksavad õpetajatele palka. Kohalikke omavalitsusi kaasatakse sellest, et saavutada kokkulepe selle osas, milline peaks olema õpetajate palgatõus lähiaastatel. „Kokkulepe on seega kolmepoolne, ilma KOV-ideta pole võimalik kokkulepet sõlmida. Loodan, et lähiajal suudetakse seda teemat arutada ja mingi kokkulepe saavutada,“ ütles Tsahkna.

Võrklaev tõdes, et riigieelarve on keerulises seisus, aga õpetajate palk on oluline ja see on olnud ka valitsuse üks prioriteetideks. „Oleme andnud maksimumi selle osas, et leida see täiendav raha palgatõusuks,“ ütles ta.

