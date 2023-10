OTSEBLOGI | Luure: Berdjanskis lasi Ukraina vastupanuliikumine õhku auto nelja FSB-lasega

HUR teatas, et Ukraina vastupanuliikumise liikmed viisid kättemaksuaktsiooni läbi Mitšurini tänaval hotelli Jasmin Guest-House lähedal, mille FSB-lased on muutnud oma baasiks.

HUR-i andmetel on Berdjanskis likvideeritud okupantide hulgas Vene sõjakurjategija, kes on pannud toime kohalike elanike elajalikke piinamisi.

„Täna oli tähtis nõupidamine – sõjaväelased, luure, ametnikud. Selle hulgas, mis eraldi tähelepanu väärib, oli okupandi reaktsioon meie sõjaväelaste uutele võimalustele. Pärast seda, kui meie poisid andsid löögid lennuväljadele Berdjanskis ja Luhanskis, näeme me, et okupandid viivad oma lennuväge kaugemale. Muu hulgas püütakse ümber baseeruda meie Krimmi territooriumilt. Ja see on hea signaal. Alguses põgeneb Vene laevastik, nüüd põgeneb Vene lennuvägi. Põgenemisharjumus saab olema Venemaa jaoks väga kasulik. Sest tuleb vabastada kogu meie maa. Eranditeta. Ja ma tänan kõiki maailmas, kes aitavad meil tugevamaks saada ja saavutada kaugemaid eesmärke,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi kommenteeris ka ööl vastu eilset toimunud rünnakut Hmelnõtskõi oblastis. Tema sõnul on kõige tõenäolisem, et vaenlase droonide sihtmärk oli Hmelnõtskõi tuumaelektrijaam, mis on järjekordne meeldetuletus kõigile partneritele selle kohta, kui tähtis on tugevdada Ukraina õhutõrjet ja kui ohtlik on see, kui Venemaa saab sanktsioonidest mööda minna.