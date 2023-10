USA-s Maine’is toimus massitulistamine. Vähemalt 22 inimest on hukkunud. Tulistajat pole veel kinni peetud

Linnavolinik Robert McCarthy rääkis CNNile, et tulistamine toimus bowlingurajal ja vähemalt veel ühes asukohas - kohalikus restoranis ja baaris. Surmade arv oli tol hetkel tõusnud 22ni.

„Ma saan aru, et neil on esialgne isikutuvastus tulistajast bowlingurajal, kinnitatud 22 hukkunut ja palju, palju rohkem vigastatuid,“ ütles McCarthy.

Lewistoni politsei teatas hiljem, et kahe tulistamisega seoses on huvi pakkuv isik 40-aastane Robert Card, keda tuleb pidada relvastatuks ja ohtlikuks. Maine’i korrakaitsjate sõnul on ta sertifitseeritud tulirelvade instruktor ja USA armeereservide liige.