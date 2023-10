Kapo lükkas ümber väited veel ühe sidekaabli kahjustustest

Õhtuleht kirjutas täna, et Rootsi mereväele kuuluv allveelaevade päästelaev HMS Belos on seisnud juba üle ööpäeva sisuliselt samas paigas – väidetavalt taas ühe Eestit ja Soomet ühendava sidekaabli kohal.

Kapo lükkas selle kahtluse ümber. Ameti teatel on koos Eesti mereväe ja liitlastelt palutud täiendava abiga kontrollitud ka teisi kriitilise meretaristu objekte. „Rootsi mereväe laev Belos on nädalapäevade jooksul vaadelnud merepõhja ja otsinud märke võimalikest kahjustustest. Veealusel taristul teisi kahjustusi me Eesti vetes tuvastanud ei ole,“ kinnitas kapo ühismeedia vahendusel.