Michael Cohen tunnistas Trumpi vastu kohtuprotsessis, Trump nimetas Cohenit „tõestatud valetajaks“

Donald Trumpi advokaadid ja väljaspool kohut ka Trump ise püüdsid kujutada Cohenit saripetjana, kes tunnistas end süüdi kuritegudes, mis hõlmavad maksudest kõrvalehoidumist ning kongressile ja pangale valede rääkimist. Keerulise ristküsitluse käigus esitas ametist vabastatud advokaat Cohen isegi oma advokaadi vastuväited, vastates mõnele päringule sõnadega „küsiti ja vastati!“

Cohen on võtmetegelane New Yorgi peaprokuröri Letitia Jamesi hagis, milles väidetakse, et Trump ja tema ettevõte andsid pankadele, kindlustusandjatele ja teistele finantsaruandeid, mis suurendasid tema rikkust.

„Härra Trump tegi mulle ülesande suurendada koguvarasid tema meelevaldselt valitud arvu alusel,“ tunnistas Cohen. Tema sõnul tegi ta koostööd Trumpi endine finantsjuhi Allen Weisselbergiga, et „erinevaid varaklasse ümber pöörata, suurendada need varad, et saavutada hulk, mille härra Trump oli meile ülesandeks andnud“. Coheni sõnul oli selleks numbriks „ükskõik millise numbri Trump käskis“.

Trump eitab peaprokürör Jamesi süüdistusi. Väljaspool kohut lükkas Trump Coheni jutu tagasi kui „tõestatud valetaja“ sõnad. „Tunnistaja on täielikult diskrediteeritud,“ ütles Trump. „Ta on häbiväärne kurjategija ja nii see välja tuleb,“ lisas ta.

Endine president ja vabariiklaste 2024. aasta esinumber tuli sel kuul kuuendat päeva kohtu ette vabatahtlikult. Cohen on öelnud, et pole Trumpi viis aastat näinud. „Paganama taaskohtumine,“ ütles Cohen väljaspool kohtut. Ta rõhutas, et „see ei ole Donald Trump vs Michael Cohen või Michael Cohen vs Donald Trump. See puudutab vastutust, selget ja lihtsat“.

Cohen tunnistas, et Trump kutsus teda ja Weisselbergi välja ja ütles näiteks: „Ma ei ole tegelikult väärt nelja ja poolt miljardit dollarit. Tegelikkuses olen ma pigem väärt kuus.“