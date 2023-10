Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammiga toetatakse kaasamist, konkurentsivõimet ja uuenduslikkust

Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi toetuse abil on juba kahes riigis elule äratatud palju kultuuri- ja looduspärandi paiku ning uut tuult purjedesse on saanud teenused mõlema riigi väikesadamates. Erinevate uuenduslike lahenduste arendamiseks on näiteks väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ühe projekti toetussumma praegu kuni 500 000 eurot. Jätkusuutliku ja vastupidava programmiala toetuse suurus eraldiseisvale projektile on aga miljon eurot.

Otsi üles oma Eesti ja Läti kontaktid! Pange kokku ühine tegevuskava ja tulge konsultatsioonile, mis on ühtlasi projekti elektroonilise esitamise eeldus. Anname head nõu, mis aitab edasi! Projektil peab olema tulemuste saavutamiseks kindel väljavaade – et rahastus jõuaks sinna, kus sellest on inimestele ja keskkonnale kõige rohkem kasu, sest selline fookus on eriti oodatud! Taotlejatele teadmiseks, et piiriülese toetuse mitu programmisuunda soosivad ka ühiskonna haavatavamaid gruppe.

Edukas turismitoode müüb ennast ise

Eelmise perioodi piiriülese programmi toetustega loodi seitse edukat turismitoodet. Juba 2016. aastal hakati rajama transpordi- ja ööbimisvõimalustega 1203 km pikkust Ranniku matkarada Leedu-Läti piirist Eesti põhjaossa, mis jaguneb 20 km pikkusteks etappideks. Et matkajad ei peaks tegema 10 km pikkust looget, taastati 2020. aastal rippsild üle Irbe jõe. Hiljuti on Ranniku matkarajaga liidetud ka Leedu, ühendades ühtseks 1420 km pikkuseks marsruudiks kõik kolm Balti riiki. Ranniku matkarada on omakorda inspireerinud ka metsaraja loomist Lätis ning pikendanud rajaäärsete teenusepakkujate turismihooaega.