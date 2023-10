Erdoğan tühistas visiidi Iisraeli ja nimetas Hamasi oma maa kaitsjateks

Erdoğani sõnul peavad kõik Iisraeli ja palestiinlaste vahelise sõja osapooled võtma sõrmed päästikult ja leppima viivitamatult kokku relvarahu, vahendab Türgi uudisteagentuur Anadolu.

Märkides, et Türgil ei ole probleemi Iisraeli riigiga, ütles Erdoğan, et tema riik ei lepi kunagi tapatalgute korraldamisega Iisraeli poolt.

The Times of Israeli teatel ütles Erdoğan, et Iisrael võib koos läänega Hamasi terroriorganisatsiooniks pidada. „Lääs on teile palju võlgu. Aga Türgi ei võlgne teile midagi. Hamas ei ole terroriorganisatsioon, see on oma maad kaitsvate mudžahiidide grupp,“ ütles Erdoğan.

Erdoğan lisas, et ligi pool Iisraeli rünnakutes Gazale hukkunutest on seni olnud lapsed, mis näitab, et eesmärk on tahtliku jõhkrusega inimsusevastaste kuritegude toimepanemine.

Erdoğan ütles, et kui need, kes astusid maailmas välja Venemaa sõja vastu Ukrainas, vaikivad tapatalgute kohta Gazas, on see kõige konkreetsem silmakirjalikkuse väljendus.

Süüdistades riike väljaspool regiooni Iisraeli toetamise nimel õli tulle valamises, ütles Erdoğan, et USA kaotab, sest ei näi tahtvat maailma õiglast valitsemist.

Erdoğan lisas, et Türgit kurvastab sügavalt see abitus, millesse ÜRO on langenud, ja et keegi ei võta ÜRO-d enam tõsiselt, sest see vaatab laste jõhkrale tapmisele läbi sõrmede.

Türgi rahulolematust ÜRO julgeolekunõukogu ebaõiglase struktuuriga kinnitasid Erdoğani sõnul taas viimased uudised Lähis-Ida relvarahuresolutsiooni vetostamisest julgeolekunõukogu viie alalise liikme poolt.

Erdoğan kordas hüüdlauset ÜRO reformimiseks: maailm on suurem kui viis.

Juudi rahvas teab väga hästi, et Türgi on ainus riik, kus pole sajandeid antisemitismi olnud, kuulutas Erdoğan.