Klaaslage purustades: kuidas alustada karjääri tehnoloogiavaldkonnas

Igale vanusele igas eluetapis

Discovery programm on mõeldud igale naisele, olenemata sellest, kas ta on äsja kooli lõpetanud või soovib karjääri vahetada. Võime õppida ja tehnoloogiavaldkonnas väärtust luua ei olene vanusest.

Üleminek uuele karjäärile võib olla närvesööv kogemus. Seepärast on programmis loodud sarnaselt mõtlevate ja samal teekonnal olevate naiste kogukond, kes pakub emotsionaalset ning psühholoogilist tuge, et suurendada teie enesekindlust.

Märkimisväärne partnerlus

Organisatsioon Women Go Tech sai hiljuti firmalt Google.org 800 000 dollari suuruse toetuse, mille eesmärk on aidata edendada karjääri tehnoloogia alal. Lisaks aitab programmi kvaliteedile ja taskukohasusele kaasa see, et partneriteks on sellised valdkonna liidrid nagu Accenture, Nord Security, Revel Systems ja Melsoft.