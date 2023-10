Türgi välisminister: Iisraeli ja palestiinlaste vahelise sõja ainsad võimalikud tulemused on kestev rahu või maailmasõda

Fidan ütles, et Iisraeli maaväeoperatsioon Gazas muudaks võitluse seal veresaunaks. Ta lisas, et Iisraeli tegevuse toetajad solidaarsuse kattevarju all on viimase kuritegude kaasosalised, vahendab Al Jazeera.

„Me oleme ajaloo pöördepunktis. Me kas jõuame kestva rahuni või puhkeb maailmasõda. Me kutsume kõiki osapooli, regionaalseid ja rahvusvahelisi osalisi kuulama mõistuse häält. Ja need, kes julgustavad Iisraeli kuritegusid jätkama, on samuti vastutavad. Kui me ei tegutse kiiresti, on meil tulemas süngemad päevad. Iisrael peab mõistma, et ta ei saa rahu ja julgeolekut vägivallaga. Tänane võit võib viia tulevase kaotuseni. Ainus lahendus on sõltumatu Palestiina riigi loomine 1967. aasta piiride alusel, pealinnaga Ida-Jeruusalemmas,“ ütles Fidan.