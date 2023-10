Ettevõtja ja Tallinna linnavolikogu liige Argo Luude liitub erakonnaga Isamaa

Argo Luudet ajendas Isamaaga liituma poliitiline olukord. „Liitun Isamaaga, et seista ühiselt konservatiivsete väärtuste eest. Eesti rahva, keele ja riigi püsimine on üliolulised ning Isamaas on võimalik saavutada selles osas ka konkreetseid tulemusi. Lisaks on ülioluline seista Eesti majanduse ja ettevõtluse konkurentsivõime eest, mida ähvardab valitsuse maksupoliitika,“ rääkis Luude.

Luude lisas, et tegutseda võib ka üksi, kuid sel juhul jääb mõju väikeseks. „Alati võid mõelda, et mis mina tegelen, küll keegi teine teeb, aga võib-olla keegi teine ka ei tee,“ rääkis ta.

Mais lahkust Luude EKRE erakonnast ja toona ütles ta, et ei plaani enam ühegi erakonnaga liituda. „Praeguses olukorras tuli selline tunne, et tuleks ise ka midagi teha ja valituks saigi Isamaa,“ selgitas Luude.

EKRE-st lahkumise peamine põhjus oli Luude sõnul see, et osade inimeste silmis tekitas tema töö ärimehena ning samaaegne erakondlik kuuluvus huvide konflikti. See probleem pole tema sõnul ka nüüd kuhugi kadunud.

„Poliitilises tegevuses osalejana ja ärimehena pead tegema teatud kompromisse, et need kaks ühildada. Paraku võivad need üksteist mõjutada ja mitte positiivses suunas,“ nentis Luude.

Luude selgitas, et kompromisside all mõtleb ta näiteks mõnede avaldustega ühinemisest loobumist ja osade eelnõude poolt hääletamata jätmist. „Näiteks Tallinna volikogus umbusaldatakse aeg-ajalt mõnda abilinnapead. Ettevõtjana tegutsemise tõttu olen olnud huvide konfliktis ja ennast hääletamisest taandanud.“

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Luude liitumine Isamaaga on positiivne samm, mis tugevdab erakonda. „Isamaa on positiivne alternatiiv Reformierakonna valitsuse majandusvaenulikule poliitikale. Ühtlasi tugevneb sellega ka Isamaa fraktsioon Tallinnas volikogus,“ ütles Reinsalu.