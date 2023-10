Julgeolekuekspert: gaasitoru lõhkumine paistab hetkel tahtmatu õnnetusena

Möödunud nädalal selgus, et Balticconnectori gaasitoru vigastamise ajal viibis selle lähedal Hongkongi lipu all sõitnud Hiina laev.

Saks ei pea enda sõnul kuigi tõenäoliseks, et Hiina riik otseselt gaasitoru lõhkumise taga seisab. „Miks nad peaksid seda tegema? Lõpuks on see ikkagi väga tõsine kuritegu,“ selgitas ta.

Saksa sõnul on ka väga vähe tõenäoline, et Venemaa saaks Hiinalt tellida säärase aktsiooni korraldamise. „Taolised ettevõtmised toovad endaga kaasa niivõrd suure mainekahju, mis peaks siin Hiina motivatsioon olema,“ kahtles Saks Pekingi osaluses.

Saksi hinnangul on Eesti spekulatsioonide levitamist seni päris hästi vältinud. „Mida eestlased ise siis saavad pakkuda, kui neil pole kindlaid tõendeid,“ lausus ta ja lisas, et on hea, et enne süüdlase välja selgitamist pole kellegi poole tormatud näpuga näitama.