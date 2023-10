Soome välisminister Valtonen: hiinlased kinnitavad oma koostöötahet gaasitoru kahjustuse uurimisel

Soome võimud teatasid eile, et leidsid Soome ja Eesti vahelise gaasitoru Balticconnector kahjustuse koha juurest laeva ankru. Võimud uurivad, kas sündmustes on osalenud Hiina ettevõtte kaubalaev Newnew Polar Bear.

„Ei ole veel mingit sellist informatsiooni, aga ma ei hakka loomulikult ka vestlusi üksikasjalikult avama. Oleme siiski olnud siin asja käigus ühenduses. Nad on sellisel seisukohal, et tahavad asja uurimises koostööd teha,“ ütles Valtonen.

„Diplomaatiliste kanalite kaudu. Mina ise olen samuti kohtunud Hiina suursaadikuga siin Soomes. Minu riigisekretär on samuti siin hiinlastega kohtunud. Siis on meil Hiinas suursaadik. Need on kõige tüüpilisemad kanalid.“