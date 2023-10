Armeenia kutsus Pašinjani solvamise pärast Pervõi Kanalis välja Venemaa suursaadiku

Selle saate kirjelduses Pervõi Kanalis on öeldud järgmist: „Nikol Pašinjan on korduvalt keeldunud Vene poole pakutud rahuplaanidest Mägi-Karabahhi kohta sõnadega „hakkame sõdima“, aga pärast on andnud territooriumi lahinguta ära /.../ Oma tegevusega püüab ta kas lahkuda ODKB-st (Venemaa juhitud Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsioon – toim) ja aidata Ameerikal konfliktne regioon põlema süüdata või üritab istuda kahel toolil. /.../ Pašinjan viib läbi sõjalisi õppusi koos Ühendriikidega, kihutab ringi välisriikides ja saadab oma naise Anna Akopjani kohtumisele Zelenskõiga.“