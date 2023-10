OTSEBLOGI | ÜRO peasekretär süüdistas Iisraeli rahvusvahelise õiguse rikkumises Gazas. Iisrael nõudis tema tagasiastumist

Guterres ütles, et Hamasi 7. oktoobri rünnakud olid õõvastavad, aga ei toimunud vaakumis.

„Palestiina rahvas on olnud 56 aastat kägistava okupatsiooni all,“ ütles Guterres. „Nad on näinud, kuidas uusasundused nende maad pidevalt alla neelavad ja seal valitseb vägivald, nende majandust lämmatatakse; nende inimesed aetakse kodudest minema ja nende kodud hävitatakse. Nende lootused nende saatuse poliitilisele lahendusele on olnud kadumas.“