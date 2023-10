Briti meedia: Putin sai infarkti ja viidi intensiivi. Kreml: kuulujutud toovad vaid naeratuse näole

Briti väljaanded Express ja Mirror väidavad Kremli väidetava ekstöötaja Telegrami kontole postitatud infole toetudes, et valvurid leidsid 71-aastase Putini toapõrandal lebamas. Mehe silmad olevat olnud tagurpidi ja ta olevat vaevelnud krampide käes.

Väidete kohaselt kutsuti kohale arst, kes tuvastas Putinil südameinfarkti ning Venemaa riigipea viidi intensiivravile.

Jutud Putini südame halva seisukorra ja erinevate infarktide kohta on ringelnud juba aastaid ja sageli on need osutunud siiski kuulujuttudeks. Vähemalt pole neid suudetud ümberlükkamatult tõestada.

Jutte Venemaa presidendi kehva tervise kohta on aga tagant tõuganud erinevad Putini avalike esinemiste analüüsid. Enamasti lääneriikide eksperdid on sellistes analüüsides leidnud mitmeid märke – nagu näiteks jäsemete tõmblus –, mis justkui viitavad Putini halvale tervisele. Lisaks on väidetud, et Putin põeb vähki.

Telegrami kanal, mis Putini infarkti kohta infot väljastas, kuulub väidetavalt endisele Venemaa välisluure vanemleitnandile. Samal kontol on näiteks spekuleeritud ka väidetega, et Putin kasutab erinevate avalike sündmuste puhul teisikuid.

Kreml teatas teisipäeval, et Putini tervisega on kõik korras ning ringlemas on valeuudised. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov puhkes aga naerma, kui temalt päriti Putini võimalike teisikute kohta, vahendab Reuters. „See kuulub absurdse info ja kuulujuttude kategooriasse, mida meedia levitab kadestamisväärse järjekindlusega. See ei põhjusta muud kui vaid naeratust suul,“ rääkis Peskov.

Putini viimane avalik esinemine oli möödunud nädalal, kui ta külastas Hiinat ja tagasiteel mõningaid Venemaa linnasid. Kremli väljastatud piltide kohaselt kohtus Putin ka nädala alguses väidetavalt erinevate kõrgemate ametnikega.